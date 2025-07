Após acidente, idoso e menina ficam gravemente feridos na região

Um homem de 80 anos e uma menina de 12 anos feriram-se gravemente em um acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-55), na altura do km 38, na pista sentido São Paulo, próximo ao bairro Itamambuca, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta de 15h40 da terça-feira (1º), envolvendo um caminhão e dois carros. Houve uma colisão frontal entre os veículos. Por causa do acidente, a via foi interditada e o trânsito seguiu pelo acostamento.