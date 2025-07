5°C: Temperatura vai despencar no Vale; veja quando

Após dias de certo calor, o frio intenso deve retornar ao Vale do Paraíba nos próximos dias. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma nova frente fria avança pela região e deve derrubar as temperaturas a partir desta quarta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O órgão emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, válido até pelo menos sexta-feira (4), indicando queda de temperatura de até 5°C abaixo da média, com duração prevista de dois a três dias.