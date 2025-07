VÍDEO: Suspeito de matar mulher e avisar sogra é preso em loja

Na manhã desta terça-feira (1º), a Polícia Civil prendeu João Canuto Nunes, principal suspeito do assassinato a facadas da companheira Ana Lucia Neres Pereira, de 42 anos, ocorrido na noite do último domingo (29), em Guarulhos, Grande São Paulo.

João foi detido enquanto fazia compras em uma loja de material de construção localizada em frente à delegacia responsável pela investigação do crime.