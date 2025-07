Traficante do PCC é preso pelo Baep no centro de SJC

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (1º) no Centro de São José dos Campos (SP). A prisão foi realizada por policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) após uma denúncia.

De acordo com a polícia, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista, os agentes encontraram porções de crack, cocaína e maconha, além de um celular e R$ 1.070 em dinheiro.