Mãe matou bebê encontrado no lixo, diz polícia

A Polícia Civil esclareceu a morte de uma recém-nascida cujo corpo foi encontrado no lixo por garis no dia 29 de maio. A mãe da criança, uma mulher de 35 anos, foi identificada como a responsável pelo crime.

Ela sofre de transtornos psicológicos e foi diagnosticada com transtorno de personalidade esquizoide.