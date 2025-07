Com câncer terminal, Amanda quer casamento como último sonho

Amanda Leuze Santos, de 24 anos, foi diagnosticada com um câncer no cólon em estágio avançado e irreversível pouco depois de dar à luz sua filha. Mesmo diante do quadro grave, ela mantém um desejo comovente: casar-se com o companheiro e celebrar o amor que os une.

O caso ocorre no bairro Neópolis, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Durante a gravidez, Amanda sentia dores nas costas e enjoos, sintomas que foram inicialmente atribuídos à gestação.