Foi flagrado por sogra e esposa após sincronizar celular no motel

O caso aconteceu após o homem, que havia adquirido um celular novo, sincronizar acidentalmente o Google Maps com a conta do Google vinculada à smart TV da residência. Enquanto assistiam novela, a esposa e a mãe dela notaram uma notificação curiosa na tela: “Fulano está indo para Motel... chegada prevista: 22h18”.

Inicialmente, elas pensaram se tratar de um vírus. No entanto, o mapa continuou ativo no canto da tela, exibindo a movimentação do homem até o quarto 103. Decidiram então ir até o local.

Ao chegarem ao motel, por volta das 22h30, flagraram o carro dele estacionado. Segundo funcionários do local, as duas aparentavam tranquilidade até confirmarem a placa do veículo. Uma discussão teve início no estacionamento, e o homem foi encontrado tentando se esconder atrás de uma cortina blackout, nu. A suposta amante deixou o local de Uber, pelos fundos.

A esposa ainda não confirmou se vai se separar. Já a sogra, ao ser questionada por um repórter local, disparou: “Homem que não sabe usar tecnologia merece passar vergonha.”