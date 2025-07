Dupla é flagrada furtando motor de embarcação na região

A Polícia Civil de São Sebastião investiga um furto ocorrido na Praia do Araçá, onde dois homens foram flagrados retirando um motor de popa 40 HP de uma embarcação tradicional caiçara. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (30) por volta das 3h50 e foi registrado por câmeras de segurança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram a dupla agindo com rapidez e habilidade na remoção do equipamento, o que indica conhecimento técnico sobre embarcações. Segundo as autoridades, os suspeitos já teriam envolvimento em outros furtos semelhantes ocorridos na região de Ilhabela.