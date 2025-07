Homem é preso após estupr@r menina de 13 anos na região

A Polícia Civil de Campos do Jordão prendeu em flagrante um homem de 46 anos, acusado de manter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. O caso foi registrado nesta terça-feira (1º) como estupro de vulnerável, crime previsto do Código Penal, que considera ilegal qualquer ato sexual com menores de 14 anos, mesmo com suposto consentimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita após a jovem relatar os fatos à mãe, que imediatamente procurou a polícia. O suspeito foi localizado em sua residência e encaminhado à delegacia, onde foi ouvido pela autoridade policial.