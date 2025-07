Acidente entre dois carros mata mãe e filho

Mãe e filho morreram em um grave acidente envolvendo dois veículos na noite desta segunda-feira (30). As vítimas foram identificadas como Regina Célia de Oliveira Melo, de 53 anos, e seu filho, Ronald Oliveira Melo, de 25.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles moravam em Juazeiro do Norte, no Ceará. O acidente ocorreu na BR-230, entre os municípios de Pombal e Aparecida, na Paraíba. Segundo informações de familiares, Ronald havia viajado para participar de uma prova de concurso público. Ele era professor de matemática e física em uma escola particular da cidade onde vivia.