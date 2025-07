Matou a companheira a tiros na frente do filho dela de 5 anos

Um homem assassinou a companheira com dois tiros diante do filho de 5 anos, na madrugada deste sábado (28).

O crime chocante foi registrado em Riozinho, no Vale do Paranhana, e o suspeito foi preso horas depois em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.