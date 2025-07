Homem e criança são socorridas após acidente na região

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (1º) após um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na Rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura do km 36, próximo ao bairro Itamambuca, em Ubatuba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, um idoso de 80 anos e uma criança de 12 anos, foram resgatadas do veículo e receberam os primeiros atendimentos no local. Posteriormente, ambas foram encaminhadas a unidades de saúde por equipes do Samu e da CCR RioSP, concessionária que administra o trecho da rodovia.