Grávida, Isabela foi morta por namorado alcoolizado

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou Ruan dos Santos Martins pela morte da namorada, a adolescente Isabele Raiane de Bonfim, que estava grávida. Segundo as investigações, ela foi assassinada com um tiro no nariz enquanto estava deitada. O crime ocorreu em junho deste ano.

O caso foi registrado em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Conforme o MP, o disparo causou lesões cranioencefálicas, levando Isabele à morte. O documento aponta que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa.