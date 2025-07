Adeus, Antonio Ricardo; aos 68 anos, ele morre no Vale

Antonio Ricardo Pinto morreu nesta última segunda-feira (30), em Santa Branca, aos 68 anos. O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (1) no cemitério municipal de Santa Branca.

Antonio Ricardo deixou familiares e amigos de luto. Mas, também deixou boas recordações de alguém que aproveitou a vida e era muito querido. Nas redes sociais, foram várias as manifestações de apoio aos familiares.