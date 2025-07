Descobriu traição do marido com a própria mãe por vídeochamada

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo próprio marido com alguém impensável: sua própria mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A revelação aconteceu durante uma videochamada, após o marido mentir dizendo que passaria a noite fora da cidade por causa do trabalho. O caso foi compartilhado pela vítima nas redes sociais e viralizou.