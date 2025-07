Parceira recusa filho e padrasto mata enteada grávida

A Polícia Civil concluiu que Ramon Silva Gomes é o responsável pela morte da enteada Maria Victória, de 15 anos, assassinada no dia 24 de junho. A adolescente estava grávida de cinco meses. Ramon foi indiciado por feminicídio e por aborto provocado por terceiro. Ele está preso preventivamente, mas nega envolvimento no crime.

O caso ocorreu no município de Itaueira, no Sul do Piauí. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por um conflito familiar. A companheira de Ramon, mãe da vítima, decidiu voltar a tomar anticoncepcionais após descobrir a gestação da filha. A atitude teria contrariado o desejo do casal de ter um filho, gerando tensões e, segundo a polícia, levando ao homicídio.