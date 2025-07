GCM Matias segue em estado grave; família pede orações

O guarda civil municipal Matias Fernandes de Freitas Silveira, 36 anos, de São José dos Campos, segue internado em estado muito grave após sofrer um acidente que resultou em traumatismo craniano, fratura na coluna, múltiplas fraturas no rosto, além de lesões no punho e na perna. Ele está sedado, entubado e permanece na UTI, sob cuidados intensivos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação foi confirmada por familiares, que descreveram o quadro de saúde como delicado e preocupante. “O estado do meu irmão é muito grave. Ele teve traumatismo craniano, fraturas na coluna, no rosto, punho e perna. Pedimos oração para que ele possa se recuperar e voltar bem. Nós cremos no milagre”, afirmou a irmã.