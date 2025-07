'A sua filha está morta', diz assassino em mensagem à sogra

Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas pelo companheiro na noite de domingo (29). O principal suspeito, que assumiu o crime em mensagens enviadas à sogra, está foragido. Segundo a família da vítima, ele já era procurado por outros dois delitos.

O caso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como Ana Lucia Neres Pereira.