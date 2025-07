Homem pode ter sido devorado por cães dentro de casa

Um homem foi encontrado morto dentro de sua casa, em Campo dos Goytacazes (RJ), nesta última segunda-feira (30). A suspeita é que ele tenha sido devorado por cães.

André Luiz de Matos, de 52 anos, foi encontrado após os vizinhos estranharem o forte cheiro vindo de sua casa, acionando a Polícia Militar.