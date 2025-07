Hospital apura 'surub@' entre médicos, enfermeiras e funcionários

Um hospital instaurou uma sindicância para apurar a ocorrência de surubas envolvendo médicos, enfermeiros e até funcionários do setor de limpeza.

O caso aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro e viralizou nas redes sociais, no último domingo (15). O caso teria ocorrido dentro do Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas Costantino Ottaviano, em Teresópolis.