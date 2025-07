SJC tem menor quantidade de homicídios da série histórica da SSP

Considerando o período de janeiro a maio, em 2025 a cidade registrou aumento de 30% diante das mortes no mesmo período do ano passado, com 13 mortes contra 10. Mesmo assim, o município tem os dois anos com a menor quantidade de mortes nos cinco primeiros meses do ano. Antes, o recorde havia sido registrado em 2021 (14 vítimas) e 2019 (15).

O município retomou a trajetória de redução dos crimes violentos a partir de 2023, depois de aumento nos dois anos anteriores, que encerraram com 47 mortes. O último pico de aumento em homicídio deu-se em 2016, ano com 77 vítimas em São José. Antes de 2024, o ano com menos mortes por homicídio em São José havia sido 2019, com 36 óbitos.

A cidade conseguiu cair de 248 pessoas mortas em homicídios em 2001 para 23 no ano passado, uma redução de 90% -- 10 vezes a menos.