Sindicato e interventor debatem processo de transição na Avibras

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e o fundo de investimentos Brasil Crédito reuniram-se na tarde desta terça-feira (1º), um dia após a homologação do plano de recuperação judicial alternativo da Avibras Indústria Aeroespacial, para debater o processo de transição. A empresa vive grave crise financeira há cerca de três anos.

O encontro virtual contou com a participação do diretor provisório (interventor) da fábrica, Fábio Guimarães Leite. O presidente do sindicato, Weller Gonçalves, cobrou a organização de uma agenda pela Brasil Crédito e pelo diretor provisório para que fosse agilizado o processo de transição.