Projeto prevê reajuste de 5,2% no salário de servidores da Unitau

A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê reajustar em 5,2% o salário dos servidores da autarquia, de forma retroativa a 1º de maio. O projeto foi enviado à Câmara nessa segunda-feira (30) e depende de aprovação dos vereadores, que estão em recesso e voltam às atividades em agosto.

Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2024 e março de 2025.