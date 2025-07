Após desaparecimento, criança de 1 ano e 9 meses é achada morta

Um desfecho trágico: após desaparecimento, a pequena Maytê Ferreira, de um ano e nove meses, foi encontrada morta na tarde da última segunda-feira (30).

A criança foi achada já sem vida dentro de um açude, na comunidade de Braço Esquerdo, interior de Ituporanga (SC). Maytê tinha desaparecido durante a manhã e a família acionou bombeiros e policiais.