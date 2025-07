Chefe do Benefício: 'R$ 500 para quem denunciar ladrão em loja'

O empresário chinês Alex Ye, popularmente conhecido como “Chefe do Benefício”, anunciou que vai dar R$ 500 para clientes que denunciarem roubo em sua loja Busca Busca, que vai ganhar uma unidade em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vídeo divulgado no Instagram, onde tem 12 milhões de seguidores, o empresário disse que está tendo “muito ladrão dentro do Busca Busca”. E continuou: “Só hoje foram quatro roubos no Busca Busca”.