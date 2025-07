Agentes da GCM de Taubaté recuperam veículo furtado

Nesta segunda-feira (30), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taubaté localizaram um veículo que havia sido furtado no último sábado (28).

O carro foi encontrado na rua Valter Franco Bonafé, na região da Granja Daniel, após denúncia de moradores que o avistaram abandonado no local.