'Exemplo de fé': Tiro de Guerra se despede de Lukinhas no Vale

Familiares, amigos e colegas do Tiro de Guerra 02-051 de Jacareí prestarão, na noite desta terça-feira (1º), as últimas homenagens ao jovem Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, que faleceu após um grave acidente de moto no último sábado (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o comunicado oficial do TG 02-051, a cerimônia de despedida será realizada nas próprias instalações do Tiro de Guerra, localizadas na rua Nene Namura Abib, nº 156. As honras militares terão início às 20h, com entrada pelo Portão das Armas, no Corpo da Guarda.