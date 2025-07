Com faca, mãe mata filha de 7 anos e tenta tirar a própria vida

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe enviou uma mensagem para o ex-marido, dizendo que mataria a filha do casal e tiraria a sua própria vida. Assustado, o pai da menina acionou a polícia e os agentes seguiram até o endereço do mulher.

Chegando ao local, os policiais foram informados que a menina e a mãe já tinham sido socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e por bombeiros.

A menina não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A mãe sobreviveu e está internada no hospital, sob escolta da polícia.

“A Prefeitura de Leopoldina manifesta, com profundo pesar, sua solidariedade aos familiares, amigos, professores e colegas da pequena Laura Liz do Patrocínio Lupatini, aluna do 2º ano da Escola Municipal Botelho Reis, que faleceu precocemente. Laura era uma criança cheia de vida, sonhos e carinho. Sua partida tão precoce e trágica deixa toda a comunidade escolar profundamente abalada. Neste momento de dor, a Prefeitura de Leopoldina se une à Secretaria Municipal de Educação, consternada com essa perda irreparável. Que Deus conforte o coração de todos, e que a doce Laura descanse em paz”, disse a prefeitura da cidade em nota.