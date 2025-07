Namorada de adolescente que matou família também mataria os pais

A namorada do adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão, de 3 anos, também planejava assassinar a própria família. A garota, de 15 anos, acompanhou pelo telefone, em tempo real, o namorado matar a família, como se fosse um "jogo". Ela foi apreendida pela polícia. O crime aconteceu em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 21 de junho. O adolescente confessou o triplo homicídio.

Segundo a polícia, a namorada, que mora no Mato Grosso, foi a "grande incentivadora" do crime. Os adolescentes mantinham um relacionamento virtual desde que tinham 8 e 9 anos. O filho matou os pais e o irmão ao ser proibido de viajar para conhecer a namorada virtual. Ele também tinha interesse em ficar com R$ 33 mil do FGTS do pai, para conseguir se encontrar com a companheira.