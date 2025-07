URGENTE: Homem morre carbonizado dentro de casa na região

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu carbonizado em um incêndio dentro de casa, em Caraguatatuba. O caso ocorreu nesta terça-feira (1º), por volta de 12h20.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ocorrência de fogo em residência com suspeita de vítima fatal no interior do imóvel, no bairro Martin de Sá.