Onde está José Claudinei? Trabalhador rural desaparece no Vale

O trabalhador rural José Claudinei Alves Mateus, de 58 anos, está desaparecido no Vale do Paraíba desde o último sábado (28). Ele mora na zona rural de Taubaté, no bairro Registro, e foi visto pela última vez na parte da manhã, quando pegou um ônibus.

“Ele pegou o ônibus e veio sentido para Taubaté. Foi visto por último no bairro Fonte Imaculada”, disse a filha.