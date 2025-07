VÍDEO: Homem invade e furta barbearia na região central de SJC

Vídeos de câmeras de segurança mostram um homem invadindo e furtando uma barbearia na região central de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (1º). O crime aconteceu na rua Budapeste, no Jardim Augusta, por volta de 6h15.

As imagens mostram um homem de boné e com uma manta vermelha sobre o corpo, que aparenta ser pessoa em situação de rua.