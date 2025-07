Menino de 12 anos morre após desafio na internet

Um garoto de 12 anos morreu depois de participar de um desafio na internet, chamado "Desafio do Apagão".

O perigoso desafio consiste em provocar desmaio por meio de auto sufocamento. O menino, chamado Sebastian, morreu na última sexta-feira (27).