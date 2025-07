Jovem usuário de droga mata pai a tijoladas e depois vai dormir

O jovem Gabriel Bernardo dos Santos, de 20 anos, matou o próprio pai, com tijoladas, e foi dormir depois do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Baía da Traição (PB), na madrugada desta segunda-feira (30). O jovem foi preso e confessou o assassinato brutal do pai.