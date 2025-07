Advogado tenta matar namorada que negou s3xo e acaba condenado

Um advogado foi condenado a 10 anos de prisão por tentar matar a namorada, após a vítima se negar a manter relações sexuais com ele.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nauder Junior Alves Andrade foi condenado pela Justiça, em regime inicialmente fechado. O advogado foi julgado pelo Tribunal do Júri do Mato Grosso.