RMVale tem 7 das 10 cidades com maior taxa de homicídio de SP

Cruzeiro caiu para o segundo lugar com 24,01 vítimas por 100 mil e 18 pessoas assassinadas no período. Caraguatatuba ocupa a terceira colocação, com 17,79 por 100 mil – 24 homicídios. Na quarta colocação, Caçapava tem taxa de 16,63 e 16 óbitos violentos.

A cidade de Leme, na região de Piracicaba, ocupa a 5ª colocação do ranking, com taxa de 16,60. Pindamonhangaba é a 6ª, com 16,32 vítimas por 100 mil e 27 assassinatos nos últimos 12 meses, o maior número entre as cidades do Vale que estão no ranking.

Araçatuba é a 7ª (15,32), Guaratinguetá a 8ª do ranking (14,40 e 17 mortes), Rio Claro ocupa a 9ª posição (14,16) e o ‘top 10’ é fechado com Ubatuba, cidade com 12,91 vítimas de homicídio por 100 mil e 12 mortes no período.