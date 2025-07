Motorista do Samu reconhece pai ao atender acidente fatal

Um motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) descobriu que a vítima do acidente fatal atendida pela equipe era o seu próprio pai.

O caso dramático aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), em Rolândia (PR).