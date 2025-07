‘Vai vencer, meu amor’, diz Kelly para Jonas, que começa quimio

O apresentador, ator, cantor e influenciador digital Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, recebeu uma dose de esperança da esposa, a também apresentadora e influenciadora Kelly Maria.

Após Jonas revelar que vai começar o tratamento com quimioterapia nesta semana, em postagem nas redes sociais, Kelly comentou na publicação reafirmando a fé na cura e mandando energia positiva a Jonas, confirmando o amor do casal.