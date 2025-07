Filho mata a mãe dentro de casa após briga de família

Um jovem foi preso em flagrante após matar a própria mãe no último sábado (28), dentro da casa da família, em Meruoca (CE).

Yago Conceição Guimarães dos Santos Araújo, de 29 anos, teria matado a mãe, Cleia Guimarães dos Santos, de 51 anos, após uma discussão.