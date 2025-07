Saiu da cadeia, matou a namorada e atirou na filhinha de 1 ano

Após sair da cadeia, um homem matar a namorada e atirar na cabeça da filha, de apenas um ano, na manhã do último domingo (29), em Itaporanga (PB).

Identificado como Elson Felix de Souza, de 35 anos, o homem matou Cláudia Kell de Oliveira Miguel, de 28 anos. O casal havia discutido na noite anterior. No domingo, Elson foi até a casa de Cláudia e a matou, baleando também o bebê.