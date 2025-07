Bombeiros resgatam gambá dentro de colégio do Litoral Norte

Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar um gambá que encontrava-se no interior do Colégio São Sebastião, no bairro Vila Amélia, em de São Sebastião, na manhã de segunda-feira (30).

Segundo o funcionário da portaria do colégio, o animal entrou tranquilamente andando pelo portão e se acomodou no corredor de acesso ao quadro de energia.