Três são presos após jogar porções de skunk pelo carro no Vale

Três homens foram presos pela Polícia Militar em Cruzeiro, na tarde de segunda-feira (30), por tráfico de drogas e crime de trânsito.

Durante patrulhamento pela rodovia Hamilton Vieira Mendes (SP-52), equipe de ronda de motos da PM deu sinal de parada obrigatória a um veículo GM Vectra, que desobedeceu e iniciou fuga.