Pai pula de navio da Disney para salvar filha de 4 anos no mar

Um homem pulou de um navio de cruzeiro da Disney, no último domingo (29), para salvar a própria filha, de 4 anos, que caiu no mar durante a viagem. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o bote de resgate alcança os passageiros no meio do oceano, após cerca de 20 minutos de espera por socorro.

De acordo com o portal americano New York Post, o barco da companhia de entretenimento, de nome ‘Disney Dream’, ia da Flórida, nos Estados Unidos, para Bahamas, no Caribe. Em determinado momento do trajeto, um alerta que informou sobre a presença de “homem ao mar” soou no veículo marítimo.