Briga por namorado termina com adolescente esfaqueada em São José

Uma briga por namorado quase terminou em tragédia em São José dos Campos, quando uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada após uma discussão por ciúmes, na tarde de segunda-feira (30), no bairro Palmeiras de São José, próximo ao Hospital de Clínicas Sul.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal, conforme o boletim de ocorrência, e será investigado pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos.