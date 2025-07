Empresa da Escandinávia faz pedido recorde de 55 jatos da Embraer

A companhia aérea SAS (Scandinavian Airlines) firmou um acordo para adquirir 45 jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais. Trata-se da maior encomenda de jatos da SAS diretamente a um fabricante desde 1996.

Segundo a Embraer, as primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com entregas adicionais ao longo de aproximadamente quatro anos. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$ 4 bilhões – R$ 21,72 bilhões na cotação do dólar. Ou seja, se as 10 aeronaves adicionais forem confirmadas o valor do negócio será ainda maior.