Pedágios sobem hoje em rodovias estaduais que cortam o Vale; VEJA

As tarifas dos pedágios de três rodovias estaduais que cortam o Vale do Paraíba sobem a partir desta terça-feira (1°). O reajuste foi autorizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e publicado no Diário Oficial.

Os últimos reajustes nas três rodovias aconteceram há um ano, em junho de 2024. Neste ano, o reajuste varia de 4,72% a 5,88%. Além dos pedágios, os ônibus intermunicipais também terão novos valores de passagem a partir desta terça, com reajuste de 5,32%.