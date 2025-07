Homem é preso com 18 kg de maconha na zona sul de São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (30), no bairro Campo dos Alemães. Com ele, a polícia apreendeu 18,6 kg de maconha, distribuídos em 32 tabletes e duas porções adicionais. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, que também identificou outros dois investigados no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a região do Campo dos Alemães, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas em São José, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao ser abordado, ele indicou uma residência, na rua Onze, onde os policiais encontraram o morador do local e outro homem