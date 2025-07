SJC: Homem condenado a 18 anos por estupro de vulnerável é preso

Um homem condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado pela Polícia Militar na região leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (30), no bairro Jardim Americano, quando equipe de policiais militares do 46º BPM/I realizava patrulhamento e se deparou com o suspeito.