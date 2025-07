Família de Lukinhas autoriza doação de órgãos do jovem em Jacareí

A família de Lucas Barros Lima, de 18 anos, vítima de um grave acidente de trânsito em Jacareí, tomou uma decisão marcada pela solidariedade: autorizou a doação de todos os seus órgãos. O gesto, realizado em meio à dor da perda, representa um ato de amor e empatia que pode transformar a vida de diversas pessoas que aguardam por um transplante.

Lucas não resistiu aos ferimentos causados por uma colisão entre motocicletas ocorrida no cruzamento entre as avenidas Siqueira Campos e General Carneiro, nas primeiras horas do última sábado (28). Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas teve a morte confirmada no fina da tarde de segunda-feira (30).