Embraer entrega 1º de 20 jatos E2 para companhia aérea do México

A Mexicana, companhia aérea estatal do México, recebeu seu primeiro E195-E2 da Embraer. A entrega do primeiro jato de nova geração da Mexicana é um marco significativo na jornada de modernização da companhia aérea e reafirma a presença crescente do E2 na América Latina. A aeronave decolou da sede da Embraer rumo ao México na manhã de segunda-feira (30).

Esta entrega é a primeira de 20 jatos E2 de nova geração encomendados pela Mexicana, que incluem 10 aeronaves E190-E2 e 10 E195-E2. O acordo foi anunciado em 2024 e representa um investimento estratégico da companhia aérea estatal do México para aumentar a conectividade e a eficiência operacional. O valor do negócio não foi informado.